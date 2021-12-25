«Тут мне полтора»: Марина Кравец умилила фанатов своим детским фото

В прошлом году телеведущая Марина Кравец впервые стала мамой. Дочь назвали Вероникой. По ее словам, именно это имя было в лидерах среди тех, которые они с мужем Аркадием выбирали.

Фанаты Кравец отметили, что дочь похожа на нее после того, как увидели в инстаграме детское фото звезды.

«Это тут мне полтора. Сейчас уже больше», — написала Кравец.

Напомним, что практически сразу после рождения дочери Марина приступила к работе и впервые стала ведущей утреннего шоу «Новое утро», а позже появилась в шоу «Маска», где скрывалась в образе «Солнца».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.