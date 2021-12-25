«Все отболело и отлегло»: Анастасия Стоцкая назвала причину молчания о разводе с Сергеем Абгаряном

Артистка отметила, что достаточно выждала прежде, чем рассказать о расставании с бывшим мужем.

В марте этого года артистка Анастасия Стоцкая рассталась с мужем Сергеем Абгаряном. А недавно знаменитость поделилась подробностями своего развода.

Исполнительница заявила, что расставание оставило болезненный след в ее жизни. Однако артистке удалось мирно урегулировать все бракоразводные споры.

«Развод — больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе», – рассказала Стоцкая.

«В восемнадцать лет тебя может привлечь симпатичная мордашка, ты не акцентируешь внимание на внутренних качествах, а в сорок важны более глубокие вещи и душевный комфорт — происходит глобальная переоценка…», – призналась Анастасия в 7days.ru

Напомним, ранее Анастасия Стоцкая появилась на прогулке в дымчатой кепке и разочаровала стилиста.

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