«Шикарный подарок родителям и себе»: Ягудин похвастался очередной наградой младшей дочери

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей. Старшей Лизе в этом году исполнилось 12 лет, а младшей Мишель – шесть. Мишель занимается художественной гимнастикой и завоевывает медали на различных соревнованиях.

Об очередном успехе дочери олимпийский чемпион похвастался в своем инстаграме.

«Еще одна золотая медаль. Перед новым годом шикарный подарок родителям и себе от Мишель Ягудиной», — написал Алексей.

Фанаты также поздравили Мишель.

«Умничка! Браво! Папина гордость», — писали пользователи Сети.

Добавим, что помимо художественной гимнастики Мишель освоила коньки. Ее навыки видят зрители «Ледникового периода» после каждого номера пар. Она выносит участникам цветы на лед.

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