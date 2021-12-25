Чувственно: Арзамасова в шелковом комплекте красиво обнажила плечи и живот

Звезда «Папиных дочек» нашла время между материнством и театром, чтобы поучаствовать в женственной фотосессии.

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова минувшим летом впервые стала мамой. Она родила от Ильи Авербуха сына Льва. Все время она по-прежнему посвящает малышу, но в преддверии Нового года смогла выкроить свободные мгновения, чтобы порадовать себя женственной фотосессией.

Возлюбленная Ильи Авербуха нарядилась в нежный шелковый комплект, состоящий из топа бандо с ниспадающими рукавами и широких брюк. Одежда красиво обнажила хрупкие плечи актрисы и плоский живот, и кадры, которые показала Арзамасова у себя в микроблоге, так и заструились чувственностью.

Ранее актриса показывала, каким большим уже стал ее маленький сынок. По наблюдениям подписчиков Елизаветы, Лев глазами похож на маму, а все остальное – папино.

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