«Идеальная инвестиция!»: как образ из дешевых вещей подать богато, показал Рогов

Александр Рогов советует обращать внимание на детали и смело составлять луки из вещей, купленных в масс-маркете или даже секонд-хенде.

Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live в рамках программы «Разбор новогодних луков подписчиков» рекомендовал не зацикливаться на брендовых дорогих вещах.

Стилист уверен, что привлекательные образы можно составить из самых недорогих элементов гардероба, купленных в масс-маркете или секонд-хенде.

На примере стайла одного из своих подписчиков по имени Алексей Александр Рогов показал, как одна дорогая вещь известного бренда может дешевый аутфит мгновенно перевести в разряд люксовых.

Фолловер Рогова примерил майку «Ашан» за 129 рублей, пиджак «Зара» за 6000 рублей, джинсы того же бренда за 2000 рублей, ботинки «Бержка» за 4000 рублей. Всего лук без украшений обошелся ему в 14016 рублей. Однако подписчик выбрал дорогое кольцо «Луи Виттон» за 29500 рублей, которое и сделало образ богатым.

«Прикиньте, что делает Леша! Он покупает очень недорогую одежду и допускает лишь одну люксовую вещь – печатку «Луи Виттон». Вещи отпаренные, отглаженные и эта печатка просто выводит их на новый уровень! Кольцо сработало! Идеальная инвестиция!» — похвалил Рогов.

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