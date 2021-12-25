Что за ягодка! Климова сверкнула фигурой в сауне, показав сочные ягодицы идеальной формы

Екатерина Климова впечатлила своих поклонников роскошной фигурой, обнажив ее в сауне. Актриса поделилась эротичными кадрами в купальнике в личном блоге, сняв их во время отдыха в Кисловодске.

43-летняя артистка показала свои формы во всей красе, скинув красиво халатик на камеру. Тоненькая талия, стройные ножки и идеально округлые ягодицы способны впечатлить многих.

Стоит отметить, что Екатерина Климова обладает роскошным телосложением не только благодаря природе, но и тренировкам. Знаменитость давно занимается йогой, скандинавской ходьбой, ведет активный образ жизни. Даже на курорте она не забывает про регулярные тренировки. Физические нагрузки для нее здесь обязательны! А компанию ей составляет подруга Татьяна Лютаева, которая приехала на минводы вместе с ней.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.