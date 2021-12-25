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«Пришел Виторган и все испортил»: Белоголовцев рассказал, как актер погубил перспективную пьесу

Как отметил юморист, спектакль «В городе Лжедмитрове» получился жутко дорогим и его пришлось закрыть.

«Пришел Виторган и все испортил»: Белоголовцев рассказал, как актер погубил перспективную пьесу
Максим Виторган. Фото: Globallookpress.com

Юморист Сергей Белоголовцев объяснил, почему пришлось закрыть достаточно перспективный спектакль «В городе Лжедмитрове», идею к которому придумал музыкант Алексей Кортнев.

Сергей Белоголовцев
Сергей Белоголовцев. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Белоголовцев, ему пьеса показалось изначально очень смешной. Она была похожа на юмористическую фантастическую пьесу Стругацких.

«Потом, как мы шутим, пришел Виторган и все испортил. Максим сильно переписал пьесу. Спектакль получился жутко дорогой. Мы не рассчитали с экономикой — чтобы он жил, мы должны были на каждое представление иметь в зале много-много зрителей».

Сергей Белоголовцев

Напомним, что спектакль «В городе Лжедмитрове» не удалось раскрутить должным образом. Массовой публике он был откровенно не интересен. Авторы были вынуждены его закрыть, сообщает «Комсомольская правда».

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Алексей КортневБратья СтругацкиеМаксим ВиторганСергей БелоголовцевСпектакль "В городе Лжедмитрове"