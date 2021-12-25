У мужчин глаза на лоб полезли: отплясывая на вечеринке, Рудова едва не сверкнула грудью в хлипком топе

Актриса заставила наблюдать за собой всех вокруг.

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова обожает веселиться. Практически каждый уикенд красотка проводит в компании единомышленников, посещая различные заведения и дискотеки.

Минувшая пятница не стала исключением. На этот раз красотка Рудова с подругами стала гостьей вечеринки с приглашенными звездами. Под хиты Тимати в живом исполнении Рудова веселилась от души.

В какой-то момент актриса отплясывала так сильно, что ее хлипкий топ на тоненьких бретельках чуть не слетел с ее пышной груди. Конфуз получился бы знатный, ведь бюстгальтер под вещицу, едва прикрывающую прелести, она не надела. При этом, мужчины за соседним столиком не сводили с нее глаз и в какой-то момент у них полезли на лоб глаза.

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