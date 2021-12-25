«Очень любим»: Саша Плющенко поздравил Диму Билана с днем рождения

Накануне Дима Билан отметил свой юбилей. Ему исполнилось 40 лет. Победителя «Евровидения» засыпали поздравлениями друзья и поклонники. В их числе был и крестник Саша Плющенко. В своем инстаграме он опубликовал кадры с артистом и оставил пожелание.

«Крестный, Дима, с днем рождения! Будь счастлив! Мы тебя очень любим и скучаем по тебе», — написал Плющенко.

Фанаты юного фигуриста присоединились к поздравлениям.

«Саша, у тебя хороший крестный! Наши поздравления! Красавцы! Гордись таким крестным! Молодцы!» — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что к юбилею Дима Билан даст два больших концерта в Москве и Санкт-Петербурге.

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