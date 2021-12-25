«Чтобы счастье жили в душе и сердце»: Малькова показала повзрослевших детей от мужа Макеевой

Светлана Малькова с тремя детьми живет в Словении. После развода с Романом Мальковым, который в мае стал четвертым мужем Анастасии Макеевой, художница активно ведет свой инстаграм, а недавно завела канал в YouTube.

На своей странице в соцсети она показала снимок, на котором запечатлелась с детьми, и поздравила фолловеров с Рождеством.

«Желаю, чтобы путеводная звезда ярко светила на жизненном пути. Чтобы счастье и радость жили в душе и сердце. Пусть все мечты сбываются, надежды оправдываются, а любовь греет. Будьте счастливы и живите в мире!» — написала Малькова.

Напомним, накануне Светлана Малькова заявила, что получила алименты на детей за октябрь. Ранее художница сетовала, что бывший муж затягивает с выплатами.

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