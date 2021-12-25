«Это все для тебя»: Анжелика Варум появилась на сцене «Голоса» в приталенном комбинезоне с декольте ниже груди

В предпоследнюю пятницу года на Первом канале прошел «прямой эфир» шоу «Голос». Уже известны имена финалистов – по одному воспитаннику от каждого наставника, которыми в этом юбилейном сезоне стали Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский, скоропостижно скончавшийся в ноябре и не успевший довести подопечных до финала.

В полуфинале конкурсанты выступили с приглашенными звездами. Команду Агутина поддержала его жена, певица Анжелика Варум. Она появилась на сцене в черном комбинезоне с акцентным ремнем на талии и декольте ниже груди, блеснув точеной фигурой перед зрителями.

Артистка вместе с подопечными мужа исполнила свой хит 1999 года «Это все для тебя». Кстати, именно эта песня довела до слез Пелагею – артистка не могла сдержать слез и обвинила Агутина в преднамеренном давлении на эмоции.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!