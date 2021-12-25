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«Я очень хороша»: Юлия Снигирь рассказала об откровенных сценах в новом фильме

Новую экранизацию «Мастера и Маргариты» представит режиссер Михаил Локшин.

«Я очень хороша»: Юлия Снигирь рассказала об откровенных сценах в новом фильме
Юлия Снигирь. Фото: instagram.com/yuliasnigir

В 2022-м году на экраны выйдет новый фильм «Мастер и Маргарита», над которым работал режиссер Михаил Локшин. Главную женскую роль – Маргариту – в картине сыграла актриса Юлия Снигирь.

Некоторые эпизоды новой экранизации романа Михаила Булгакова не обошлись и без откровенных сцен.

«Было много обнаженных сцен, а для меня, человека закрытого и стеснительного, это катастрофа. Мне пришлось убедить себя в том, что я очень хороша, чтобы спокойно разгуливать обнаженной перед толпой людей. Роль Маргариты дала мне внутреннее спокойствие и уверенность в себе», — цитирует Снигирь Grazia.

Напомним, Юлия Снигирь замужем за актером Евгением Цыгановым. Пара воспитывает сына Федора.

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