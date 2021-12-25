Показала бесстыдство: Каменских задрала джемпер, и все увидели, что под ним

Звезда украинской сцены Настя Каменских регулярно тренируется, чтобы поддерживать свою фигуру в форме. Она склонна к полноте, поэтому старается заниматься и в выходные, и в праздники, и даже на отдыхе. Но иногда монотонные упражнения ей наскучивают, и она переходит к более откровенным действиям.

В этот раз красотка, потренировавшись, решила записать видео для TikTok. Девушка подошла в камере и как ни в чем не бывало задрала свой джемпер, чтобы показать всем, что у нее под ним.

Смелым поступок назвать явно нельзя — Каменских предусмотрительно надела спортивное бра, но провокация, стоит признать, удалась.

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