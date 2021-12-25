«Просто полковник»: Галкин рассказал о семейной идиллии с Пугачевой

Юморист и певица счастливы в браке более десяти лет.

В этом году Алла Пугачева и Максим Галкин отметили десятилетие семейной жизни. Пара воспитывает двух детей – двойняшек Лизу и Гарри, которым по восемь лет. они ходят в частную школу, изучают иностранные языки, занимаются музыкой. Больше времени с детьми проводит Примадонна.

«Алла сейчас дома, не работает, не выступает. Значит, больше времени с детьми проводит мама, а не я. Она, получается, более строгий родитель. «Злой полицейский» — плохое выражение. Я ее называю просто полковник», — рассказал Галкин в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

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Напомним, для Пугачевой брак с Галкиным стал пятым, а для юмориста первым. После рождения детей суррогатной матерью они обвенчались.

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