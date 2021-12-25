Чтобы Тимати заревновал: новая избранница рэпера пошла на дубайскую вечеринку в рваном топе и супермини

Украинская возлюбленная рэпера Тимати, 19-летняя Саша Дони, продолжает отдыхать в Дубае без рэпера. Она прилетела на курорт раньше него и, пока он пакует вещи, времени зря не теряет.

Фотосессии на капоте посреди Дубая, ночные прогулки в откровенных нарядах, вечеринка в пятницу в невнятном рваном топе и супермини – судя по сему, Саша делает все, чтобы приревновать Тимати. Ведь каждый свой шаг красотка транслирует в Instagram.

Сам Тимати держится – он еще не поставил ни одного лайка на новые снимки своей пассии. Сам музыкант в предпоследнюю пятницу года давал концерт в московском клубе.

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