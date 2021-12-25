Новая прическа: располневший Андрей Малахов встревожил зрителей

В последнее время Андрей Малахов появляется в эфире в париках. Кроме того, 49-летний журналист располнел. Зрители не на шутку обеспокоены, что ведущий ток-шоу может быть серьезно болен.

Накануне Нового года в своем инстаграме телеведущий решил поздравить подписчиков и напомнил им, что новогодние желания обязательно сбудутся. На кадрах Малахов предстал в новом парике.

«Дорогие друзья, дорогие подписчики. Мне не стыдно признаться, что до 12 лет я верил в Деда Мороза, и считаю, что чем дольше ты веришь в чудо, чем дольше ты веришь в сказку, чем дольше ты веришь, что твоя мечта и твое письмо, написанное Деду Морозу, Санта Клаусу, отправленное во Вселенную, может исполниться, тем чаще чудеса встречаются в нашей жизни. Поэтому я желаю всем вам верить в это чудо. Писать, не бояться, участвовать и верить, что все в этой жизни возможно», — сказал Малахов.

Добавим, что никаких комментариев по поводу своего внешнего вида журналист не дает.

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