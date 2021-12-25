В ласковом бархате: Каролина Севастьянова подразнила загорелыми прелестями в нежно-розовом белье

Красавица надела бархатный лиф и трусики, запечатлела себя в них и показала фото в Сети.

27-летняя красавица-гимнастка Каролина Севастьянова продолжает наслаждаться летом и морем на острове Сен-Бартолеми. Она уже успела загореть и теперь щеголяет шоколадными формами, подчеркивая их светлым бельем.

Каролина позировала себе для селфи в нижнем белье из бархата. Красотка надела нежно-розовый лиф и трусики с рюшами и запечатлелась в зеркале. Фотографию она запостила у себя в Instagram, ведь подписчики давно ждут снимков с отдыха, а она пока на них скупится.

Напомним, Каролина Севастьянова – олимпийская чемпионка. Она выиграла золото в групповом многоборье по художественной гимнастике в 2012 году. Тогда же, после выступления, спортсменка завершила карьеру.

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