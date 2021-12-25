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Официально пенсионерка: 44-летняя Инна Маликова отсудила выплаты по старости

Решение вынес Басманный суд Москвы.

Официально пенсионерка: 44-летняя Инна Маликова отсудила выплаты по старости
Инна Маликова. Фото: Global Look Press

Еще летом Инна Маликова подала заявление в пенсионный фонд с просьбой назначить выплаты по старости. Дело в том, что сестра Дмитрия Маликова является заслуженной артисткой России и выступает на сцене более 20 лет. Согласно закону, заслуженные артисты имеют право получать досрочную пенсию.

44-летней солистке ВИА «Новые самоцветы» отказали, поэтому она решила добиваться справедливости через суд. В августе Юрий Маликов – создатель группы — обратился в Басманный суд Москвы. Накануне там вынесли решение в пользу певицы. Теперь Инна Маликова – пенсионерка.

«Это все к Юрию Федоровичу, это он занимается тем, чтобы был стаж», – сообщила певица MK.RU.

Добавим, что несмотря на молодой возраст Инна Маликова уже бабушка. Ее сын Дмитрий и его избранница Анастасия подарили артистке внука еще два года назад.

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