«Это юбка на трусики»: позабыв про интимность процесса, Рудова показала, как нужно носить нижнее белье от Решетовой

Актриса Наталья Рудова не удержалась и уже распаковала новогодние подарочки от подруги, модели и бизнес-леди Анастасии Решетовой. В роскошной коробке оказались соблазнительные комплекты нижнего белья собственного производства, которое запустила бывшая пассия Тимати на днях.

Гардероб Рудовой пополнили два комплекта белья – черный и красный. Девушка решила тут же примерить кое-что из подарков и даже пообещала показать подписчикам себя в нем. Но ткани оказались столь прозрачными и откровенными, что даже любительнице пикантного контента это показалось чересчур.

Рудова продемонстрировала, как нужно носить некоторые элементы комплекта. «Это юбка на трусики», — объяснила актриса и показала, как надевается прозрачная ткань поверх стрингов. Не забыла Наталья и про подвязки, которыми исподнее крепится к чулкам.

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