Чудо с большими глазами: Арзамасова продемонстрировала, как подрос сынок от Авербуха

Лев Ильич, как ласково называет его мама, с удивлением рассматривал новогоднюю елочку.

Чужие дети растут невероятно быстро. Вот уже и маленькому сыну Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха Льву пошел пятый месяц. Малыш окружен заботой, любовью и лаской родителей, а также и вниманием многомиллионной армии поклонников звездой пары. И на радость фанатам актриса показала, как сейчас выглядит ее сын от Авербуха.

Арзамасова с наследником полюбовались новогодней елочкой, которую успели нарядить к праздникам. Кроха Лев уже серьезно подрос, у него большие глаза, которые округлились еще шире при виде сияющей лесной красавицы, и мама с удовольствием знакомит малыша с украшениями на елке.

«Такие вы чудесные!», «Малыш прелесть!», «Милота зашкаливает. Здоровья вам крепкого, с наступающим новым годом», «Лев Ильич уже совсем большой человек! Уже все осознает и понимает!», «Лизонька, вы сами с Левушкой как из сказки!», — комментируют кадры подписчики.

Отметим, что для Авербуха сын от Арзамасовой стал вторым ребенком. От брака с Ириной Лобачевой фигурист воспитывает 17-летнего Мартина.

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