По маминым стопам: сын Пугачевой выступит дуэтом с Максимом Галкиным на новогоднем шоу

В новогодние праздники поклонники Аллы Пугачевой и ее семьи смогут впервые услышать пение ее сына, восьмилетнего Гарри Галкина. Мальчик возьмет в руки микрофон, чтобы дуэтом спеть с папой Максимом Галкиным хит из репертуара Эдит Пиаф. Причем, на языке оригинала – французском.

Дебют сына Пугачевой состоится в новогоднем выпуске шоу «Две звезды. Отцы и дети». В той же программе выступит другой звездный дуют – Ани Лорак с дочкой Софией Налчаджиоглу и Кристина Орбакайте с дочкой Клавой.

Отметим, что музыкальный проект Первого канала, посвященный звездным родителям и их детям, с успехом идет уже больше месяца. На сцене шоу выступили Наташа Королева с сыном Архипом, певец Трофим с дочкой Лизой, Александр и Никита Малинины и многие другие представители разных поколений.

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