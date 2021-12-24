«Когда родилась, у меня было 7 концертов!»: Асташенок похвастался 17-летней красавицей-дочкой

Победитель первой «Фабрики звезд» Александр Асташенок с гордостью обнародовал в личном блоге фото своей повзрослевшей дочки Виктории, которой исполнилось уже 17 лет. Наследница артиста оказалась похожей на своего родителя.

«Вот так сложилось, что ты родилась в период предновогоднего безумия. Даже твой день рождения отметили на работе вместе, на бегу. А, ведь, 24-го декабря 2004 года, когда ты родилась, у меня было 7 концертов! Тебе не привыкать. Только вернулись домой! Отмечать будем завтра, если хватит сил выйти из дома. Я тебе все написал в открытке. Ты все знаешь! С днем рождения», — написал артист в Instagram.

Отметим, что Александр назвал свою наследницу в честь хита группы «Корни» «С днем рождения, Вика», автором которой является он сам. Артист женат на бывшем концертном директоре группы «Корни» Елене Венгржиновской с 2004 года.

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