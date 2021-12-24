«Коротко о 2021»: Дарья Пынзарь вспомнила свои лучшие моменты уходящего года

Телеведущая Дарья Пынзарь поделилась роликом с участием своей семьи в личном микроблоге. Знаменитость показала, как вместе с мужем и детьми провела 2021 год.

Дарья вспомнила, как купалась и наслаждалась солнцем в Турции. Также Пынзарь оставила кадры с украшением новогодней елки.

Пынзарь добавила воспоминания с Первого сентября, когда сын в форме понес букет для учительницы. А еще в ролике бизнесвумен появилось множество улыбок детей Дарьи и нежных жестов ее мужа.

«Обожаю эту парочку, самая лучшая из «Дома-2»», «Вы умнички, спасибо, что радуете позитивом», «Даша, ваша семья просто супер», «Очень насыщенная жизнь у вас», «Прекрасная семья», «Радует глаз и душу», «Красивая и милая семья», – восхитились Дарьей и ее семьей поклонники.

Напомним, ранее Дарья Пынзарь похвасталась плюшевой шубкой укороченного варианта. Звезда проекта «Дом-2» поддержала тренд на вещи из искусственного меха. Знаменитость отдала предпочтение упроченному варианту с замшевыми деталями и кожаными ремешками.

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