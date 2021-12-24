«Животика не видно»: Бузова показала «идеальное платье» для новогодней ночи в модном цвете

Ольга Бузова представила публике в личном блоге платье, которое считает лучшим для празднования Нового года. Это оказалась модель на запах трендового зеленого цвета из шелка.

«Идеальная платье на новогоднюю ночь и не только. В красивом благородном зеленом цвете. Можно есть, ведь животика не видно», — прокомментировала свой выбор Ольга Бузова.

Ранее Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» говорила, что зеленый еще долгое время будет актуальным и можно смело инвестировать в него средства. Кроме того, в тренде абсолютно все его оттенки. Главное – подобрать тот, который идет именно тебе.

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