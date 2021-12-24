На зависть малолеткам: 39-летняя Брежнева беззастенчиво близко дала рассмотреть свое тело в бикини

Вера Брежнева, которой в феврале исполнится 40 лет, наверняка вызвала зависть у более молодых дам, показав свое тело в личном блоге.
Певица выставила в Сеть фотографию в мини-бикини крупным планом, доказав, что ее фигура идеальна. В ней нет ни капли жира, растяжек, целлюлита и отвисшей кожи. И это после рождения двух дочек — Сары и Сони!
Поводом для этого поступка стал вопрос подписчицы певицы, которая спросила, как заставить себя заняться спортом. Вера Брежнева объяснила, что для этого должен быть действительно хороший стимул, как у нее. И тогда физическими упражнениями захочется заниматься самой. Она же любит это делать по утрам и только тогда, когда испытывает к этому желание. А когда его нет, старается не ломать себя.
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