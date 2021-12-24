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Мужчины шеи свернули! Валя Карнавал в корсетном платье из кожи устроила эротичные танцы в магазине

Тиктокерша предстала в необычном макияже и с новой прической.

Мужчины шеи свернули! Валя Карнавал в корсетном платье из кожи устроила эротичные танцы в магазине
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

Валя Карнавал записала эротичный ролик для социальных сетей прямо в супермаркете. Блогерша примерила сексуальное кожаное платье на корсетной основе и длины мини, которое подчеркивало ее аппетитные формы.

Чтобы усилить эффект, блогерша хлопала себя по пятой точке и наклонялась перед камерой, демонстрируя свой пышный бюст.

Мужчины, которые проходили мимо Вали Карнавал, буквально сворачивали шеи! Впрочем, не удивительно: звезда Сети выглядела привлекательно и необычно. Знойная брюнетка сменила прическу, сделав челку-шторку и ярко выделила глаза макияжем.

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