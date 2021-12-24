Орбакайте в зеркальном платье с эполетами показала, какой идеальной может быть пятая точка у 50-летних

Звезда вышла на публику в нереальном мини с подчеркнутой фигурой.

Кристина Орбакайте в свои 50 лет смогла сохранить фигуру 20-летней. В преддверии праздников она выступила в одном из заведений Москвы в роскошном платье длины мини с трендовыми эполетами и инкрустацией в виде зеркал.

Наряд артистки невероятно сверкал в свете софитов и дополнительно привлекал к себе внимание. Впрочем, звезда явно в этом не нуждалась, ее фигура идеально подчеркивалась силуэтом платья, выделяя стройные длинные ноги и бодрые ягодицы.

Кристина Орбакайте, явно знающая, куда будут устремлены взгляды ее поклонников, кокетливо повиляла пятой точкой перед выходом на сцену.

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