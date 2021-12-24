«Ого, вот крутышка!»: Алена Шишкова похвасталась гибкой дочерью

Алиса Юнусова исполнила танец Маугли на отчетном концерте в хореографической школе.

Бывшая возлюбленная исполнителя Тимати — Алена Шишкова — разместила на личной странице в Instagram ролик с участием своей дочери Алисы. Наследница Тимура Юнусова станцевала на сцене, использовав акробатические элементы в номере.

Отметим, что Алиса Юнусова давно занимается танцами с элементами акробатки. Старшая дочь экс-владельца лейбла Black Star в личном микроблоге своей бабушки часто демонстрирует отличную растяжку и сложные гимнастические элементы.

Алиса в рамках отчетного концерта перед Новым годом выступила в парике и набедренной повязке. Малышка изображала Маугли.

Родительница Алисы осталась в восторге от танца дочери. Алена Шишкова записала, как двигается ее наследница. А фанаты модели похвалили Юнусову за старания и упорную работу.

«Ого, вот крутышка!», «Талантливая и добьется всего сама», «Такая она у вас молодец», «Спортивная девчушка», «Какая умница! Очень талантливый ребенок», — написали поклонники Алены Шишковой.

Напомним, ранее Алиса Юнусова вместе с бабушкой Симоной Юнусовой посетили день рождения дочери Филиппа Киркорова. Алла-Виктория получила от семьи Юнусовых живого далматинца.

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