«Красивая»: Дмитрий Исхаков не сдержал эмоций, увидев похорошевшую Земфиру

Певица Земфира решила все-таки вернуться к своей публике после длительного перерыва. Год назад артистка выпустила альбом «Бордерлайн», который ее фанаты ждали восемь лет.

Однако из-за эпидемии коронавируса 45-летняя звезда так и не выступила со своим музыкальным шоу в поддержку новой пластинки. И заявила, что пандемия уничтожила ее профессию, теперь она не хочет давать концерты в принципе.

Тем не менее, спустя время Земфира все-таки решила возродиться как артистка и объявила, что проведет концерты 24 и 26 февраля 2022 года. Билет на них были раскуплены практически мгновенно. Это приятно удивило саму певицу.

В личном блоге она поделилась счастливым селфи и написала под фото:

«Спасибо за доверие, каждый раз удивляюсь, когда такое происходит — плэйлист готов, начинаю готовиться. Со всеми наступающими праздниками! Встретимся в феврале».

Неожиданно улыбчивая и похорошевшая Земфира удивила своим цветущим видом не только фолловеров, но и людей из мира шоу-бизнеса. Знак симпатии в виде сердечка оставил под снимком Алексей Панайотов. Не смог удержаться от комплимента и Дмитрий Исхаков, экс-муж Полины Гагариной.

«Красивая», — восхитился звездный фотограф.

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