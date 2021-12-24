«Моськи тут как тут»: Анастасия Костенко понежничала с крохой-сыном и двумя дочками

Третья жена Дмитрия Тарасова запечатлелась с детьми. Папы в кадре нет.

Экс-футболист Дмитрий Тарасов в третьем браке с красавицей-женой Анастасией Костенко обзавелся тремя детьми. У пары две дочки — Милана и Ева — и сын Алеша, который появился на свет в октябре.

У всех трех малышей Костенко и Тарасова небольшая разница в возрасте. Так что нетрудно себе представить, каково приходится молодой маме, если ей не помогает папа.

Но, судя по всему, в последнее время Дмитрий Тарасов дома бывает нечасто. Он занят творческой карьерой. Не так давно он появился в клипе экс-участницы «Дома-2» Марго Овсянниковой, а затем вместе с ней отметился на светском мероприятии.

Анастасия Костенко мужа не сопровождает, поскольку вынуждена неотлучно находиться с детьми.

Она дает понять, что ей очень нелегко. Но старается сохранять оптимизм. В сторис микроблога Анастасия Костенко поделилась видео, на котором запечатлелась с тремя детьми.

Дмитрия Тарасова рядом не видно. Молодая мамочка держит на руках кроху-сына, рядом требуют ее внимания Милана и Ева.

«Накрашу губы — моськи тут как тут. И сразу такие нежные, чтобы через поцелуй накрасить себе губы», — рассказала о том, как хитрят ее малышки, Анастасия Костенко.

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