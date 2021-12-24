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«Выдохнуть и провести время с семьей»: Яна Рудковская с сыновьями украсили дом к Новому году

Жена Евгения Плющенко показала праздничные декорации.

«Выдохнуть и провести время с семьей»: Яна Рудковская с сыновьями украсили дом к Новому году
Яна Рудковская. Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial

Звездный продюсер Яна Рудковская вместе с сыновьями позировала в украшенной к Новому году гостиной. Таким способом знаменитость похвасталась праздничным декором своего особняка.

Старший сын Рудковской и ее мужа Плющенко в домашнем комплекте люксового бренда держал в руках шоколадное лакомство. А Яна прижала к себе младшего сынишку Арсения.

Рудковская для домашнего чаепития выбрала пижаму в клетку. А маленького наследника знаменитость нарядила в костюмчик дымчатого оттенка с отложным воротничком.

«Новогодние праздники — это время, когда я могу наконец выдохнуть и провести время с семьей. Я обожаю традицию ходить в гости к самым близким друзьям и, конечно, принимать гостей у себя дома. Задушевные разговоры, детские игры — кажется, это самое приятное время в году!» — заявила Рудковская.

Семья Рудковской украсила свой дом еловыми ветками и сверкающими игрушками в виде сосулек и кристаллов. Также красные ягоды дополнили новогодние убранства комнаты.

Яна Рудковская. Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial
Яна Рудковская с сыновьями. Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial

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Арсений ПлющенкоЕвгений ПлющенкоЗвездные детиНовый год 2022Саша ПлющенкоЯна Рудковская