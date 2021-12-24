«Офигенная»: Ольга Бузова покрасовалась перед зеркалом в кокетливой шубке-халате оттенка малахита

Бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова уже давно признана иконой стиля.

Все ее наряды моментально становятся предметом отдельного изучения для поклонниц, которые мечтают подражать Ольге Бузовой.

Скорее всего, девушки захотят заполучить в свои зимние гардеробы и стильную шубку, как у Ольги Бузовой.

В сторис микроблога Ольга Бузова поделилась видео, которое сделала, пока ехала в лифте.

Звезда покрасовалась перед зеркалом в модной шубке малахитового оттенка, от которой в полном восторге.

«Офигенная шубка, шубка-халат от моих друзей. Всегда, когда я появляюсь в их вещах, все спрашивают: откуда, откуда? Смотрите, какой цвет офигенный», — не могла нарадоваться Ольга Бузова обновке.

Она также рассказала, когда пойдет покупать подарки для друзей и близких, чтобы порадовать их на Новый год.

«Я нашла день в моем непростом графике, когда буду покупать всем подарки. Это 28 декабря», — поделилась Ольга Бузова.

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