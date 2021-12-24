«Для меня большая честь»: муж Марины Кравец стал генеральным продюсером ТНТ

В эту пятницу, 24 декабря стало известно, что пост генерального продюсера ТНТ покинул Александр Дулерайн. Он трудился на ТНТ с 2002 года, в 2009-м занял должность, на которой проработал до последнего времени.

В этот же день стало известно, что генеральным продюсером ТНТ назначен 37-летний Аркадий Водахов, ранее занимавший пост заместителя генпродюсера.

При его участии запускались рейтинговые шоу и сериалы телеканала, в том числе новые игровые и реалити-форматы, среди которых «Музыкальная интуиция», «Звезды в Африке».

Сообщение об этом появилось на официальном сайте «Газпром-Медиа».

«Для меня большая честь, что мне доверили продолжить курс, заданный Александром Дулерайном, с которым мы вместе работали, запускали проекты, рассказывали истории и общались с нашей аудиторией через комедии, драмы и одни из лучших развлекательных шоу в стране. 2021-й год показал, что еще больший акцент на юмор и сериалы приносит результат, поэтому мы продолжим развиваться в этом векторе», — сказал Аркадий Водахов.

Стоит отметить, что поклонникам Аркадий Водахов известен еще и как муж Марины Кравец. Пара уже много лет вместе, воспитывает маленькую дочку.

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