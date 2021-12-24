Хит сезона: Подольская в светлых сапогах с черной резинкой пришла на детский праздник с сыном

Ранее тренд на обувь в стиле челси рекомендовала Эвелина Хромченко.

Наталья Подольская с сестрой Юлианой, сыном Артемием и племянницами побывала на детском новогоднем празднике.

Певица выбрала для представления комфортный, теплый и актуальный лук с серым кардиганом джинсами оттенка экрю и трендовыми сапогами в стиле челси.

О том, что такие модели сейчас являются хитом сезона ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Она настоятельно советовала присмотреться к светлой обуви, которая актуальна и всегда освежает образ. Кроме того, толстая подошва – тоже весьма практична, поскольку хорошо согревает в холода.

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