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«Шикарный образ»: Собчак в кружевном платье с многоярусной юбкой похвасталась сумочкой Dior со своим именем

Бренд преподнес подарок Ксении Собчак.

«Шикарный образ»: Собчак в кружевном платье с многоярусной юбкой похвасталась сумочкой Dior со своим именем
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак похвасталась в личном блоге необычным подарком, который ей преподнес бренд Dior. Люксовая марка изготовила на Новый год специально для светской львицы сумочку с ее именем.

Ну а ведущая в свою очередь подобрала под аксессуар целый наряд в припыленно-голубых тонах. Знаменитая блондинка в последнее время тяготеет к женственным романтичным образам и в этот раз составила лук в том же стиле.

Она примерила кружевное платье с многоярусной фатиновой юбкой. Сделала лаконичную укладку, но не отказалась от длинных сережек.

Ксения Собчак. Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak/

«Шикарный образ. Платье и сумка просто волшебные», «Очень красивый цвет у сумки», «Шикарное платье, шикарная сумка, шикарная Ксения», — похвалили Собчак фолловеры.

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Вечернее платьеКсения Собчаксумка