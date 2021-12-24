«Шикарный образ»: Собчак в кружевном платье с многоярусной юбкой похвасталась сумочкой Dior со своим именем

Ксения Собчак похвасталась в личном блоге необычным подарком, который ей преподнес бренд Dior. Люксовая марка изготовила на Новый год специально для светской львицы сумочку с ее именем.

Ну а ведущая в свою очередь подобрала под аксессуар целый наряд в припыленно-голубых тонах. Знаменитая блондинка в последнее время тяготеет к женственным романтичным образам и в этот раз составила лук в том же стиле.

Она примерила кружевное платье с многоярусной фатиновой юбкой. Сделала лаконичную укладку, но не отказалась от длинных сережек.

«Шикарный образ. Платье и сумка просто волшебные», «Очень красивый цвет у сумки», «Шикарное платье, шикарная сумка, шикарная Ксения», — похвалили Собчак фолловеры.

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