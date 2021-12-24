«Мама, я танцую»: Юлия Барановская в ярко-красном платье зажгла на танцполе с двумя мужчинами

Телеведущая Юлия Барановская пустилась в пляс вместе с коллегами по программе «Модный приговор» Первого канала.

Соведущая программы «Модный приговор» Юлия Барановская поделилась в микроблоге кадрами бекстейджа. Она показала, что происходит в студии после съемок или же до их начала.

Оказывается, ведущие программы и эксперты развлекаются как могут.

Видео, которое разместила Юлия Барановская, запечатлело, как она танцует под хит группы «#2Маши» «Мама, я танцую» в ярко-красном струящемся платье длины миди и в нюдовых лодочках на шпильке.

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Компанию Юлии Барановской составил председатель модного суда, историк моды Александр Васильев и эксперт программы, известный визажист Юрий Столяров.

Все трое выплясывают на подиуме, который на время превратился в танцпол.

«Танцуют все! Юрий Столяров и даже Сашенька. Вот так и живем на «Модном приговоре» — весело и с любовью», — подписала видео Юлия Барановская.

Подписчики Юлии Барановской пришли в восторг от увиденного. Они сделали звезде и ее партнерам по танцам комплименты.

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