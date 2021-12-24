Сладкие движения: насколько сексуально можно скинуть халатик в спа, показала манкая Климова

Актриса Екатерина Климова решила провести несколько расслабляющих дней в санатории Кисловодска. Звезда уехала отдыхать в предгорье Кавказа в компании подруги Татьяны Лютаевой.
Здесь приятельницы забыли про макияж и вспомнили про приятные спа-процедуры, которые стали в их расписании появляться каждый день.
В личном блоге Екатерина Климова подразнила поклонников манящим видео. Она эротично сбросила халатик, показав свою безупречную фигуру в купальнике. Трудно поверить, что знаменитости уже 43 года, ведь ее хрупким формам могут позавидовать даже 18-летние.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.