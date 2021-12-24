«Ассоциируется с богемой»: Анна Михайловская выгуляла леопардовую шубку

Исполнительница главной роли в сериале «Молодежка» Анна Михайловская разместила в личном микроблоге фото с сыном. Примечательно, что знаменитость позировала в трендовой шубке.
Стилист сайта Teleprogramma.pro Надя Иванова похвалила актрису за модный выбор.
«Что касается шубки, это очень трендовый фасон и трендовая расцветка. Вообще хищный принт — один из актуальных принтов и сегодняшнего, и завтрашнего, и даже вчерашнего дней», — заявила стилист.
«Леопардовая шубка всегда ассоциируется с богемой, с элитарностью, роскошью, чувственностью и гламуром. Поэтому сама по себе шубка очень интересна и трендова», — добавила Иванова.
При этом эксперт считает, что Анна немного упростила гламурную шубку за счет «вещей комфорта».
«Я не могу сказать, что это плохо. Но шубка могла смотреться более интересно, если бы Анна сочетала ее с актуальной кожаной панамой или беретом, вместо вязаной шапки. Также можно было надеть высокие сапоги на каблуках и кожаные легинсы или просто узкие брюки», — посоветовала фэшн-специалист.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «Культуролог моды» Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн — 19 лет.
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