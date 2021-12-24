Жар-птица: Брежнева в мерцающем платье с хвостом из перьев марабу кокетливо позировала у зеркала

Вера Брежнева написала в личном блоге: «Елку нарядила, для «Голубого огонька» снялась. Новогоднее настроение появляется».
Звезда не стала раскрывать всех карт, оставив проект в качестве рождественского сюрприза, однако показала поклонникам роскошный образ, в котором она предстала на телепроекте.
Брежнева облачилась в серебристое мини-платье с эффектом мерцания по фигуре, которое было богато украшено перьями марабу. Своим стайлом артистка напоминала жар-птицу, ведь даже пушистый розовый хвост в нем присутствовал.
«Как похожа на Брижит Бардо», «Красива и естественна, как всегда!», «Необычная, чуть другая», «Дорого-богато!» — прокомментировали лук Брежневой поклонники.
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