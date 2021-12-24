«Давно стали базой»: Анна Бузова вышла на прогулку в двустороннем пуховике и хлопковом костюме

Сестра Ольги Бузовой — Анна Бузова — поделилась кадрами с зимней прогулки в образе стиля sport-casual на личной странице в Instagram.

Стилист сайта Teleprogramma.pro Марина Морикова рассказала о преимуществах и недостатках аутфита знаменитости.

«Хлопковые костюмы давно стали базой для прогулок, однако они не так актуальны сейчас, как костюмы из трикотажа. Но тепло и удобство задерживает их в наших гардеробах еще некоторое время. Я всегда за целостность образа. В случае с Анной Бузовой каждая вещь хороша и актуальна сама по себе», — отметила стилист.

«Для того, чтобы образ был более выверенным, хотелось бы поддержать красный подклад пальто, например, красной подошвой ботинок. Сейчас бренды предлагают множество таких вариантов обуви. Что касается цвета костюма, то это цвет следующего года, актуальный, притягательный. Но я бы убрала серьги-кольца, которые «выпадают» из общей стилистики образа», – заявила Морикова.

По словам эксперта, Анне стоило нанести более естественный макияж:

«Макияж девушки диссонирует в случае с образом в стиле sport-casual. Для подобного рода образов лучше выбирать более сдержанный макияж без ярких акцентов. Макияж Анны больше подошел бы для вечерних выходов».

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен-паблики. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж-студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

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