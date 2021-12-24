«Вернулся добеременный»: Саша Черно из «Дома-2» озвучила, сколько весит после нескольких недель похудения

Экс-участница телестройки Саша Черно была одной из самых крупных и фактурных девушек, пожалуй, за всю историю существования проекта «Дом-2».

На реалити-шоу ей устраивали перезагрузку. Саша худела до каких-то цифр, а затем срывалась. Не было мотивации. Она появилась только после рождения сына Стефана.

Саша Черно твердо решила, что хочет стать другой. Ее перестали устраивать почти 200 килограммов на весах.

Осенью этого года Саша Черно пошла на кардинальные меры. И благодаря им и диете за несколько месяцев избавилась от пары десятков килограммов.

Саша Черно ничего не скрывает от подписчиков. Прямо при них она смело встает на весы и демонстрирует цифры, которые они показали. Видео взвешивания Саша Черно публикует в сторис микроблога. Так произошло и на этот раз.

«Ну вот, вернулся добеременный вес», — прокомментировала Саша Черно.

Она показала цифру на весах – 133 килограмма.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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