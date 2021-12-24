Первая елка в жизни: Лиза Арзамасова показала сыну сказочные игрушки на новогоднем дереве

Наследник актрисы подрос и стал все больше напоминать поклонникам своего отца.

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Лиза Арзамасова поделилась свежим роликом в личном микроблоге. На видео знаменитость с сыном на руках любовались новогодней елкой.

Арзамасова нарядила наследника в сливочный костюмчик и вязаную шапочку с рогами оленя. Сама Лиза позировала в теплом свитере и клетчатых брюках.

«Лев Ильич еще совсем мал для того, чтобы оценить красоту ледовых представлений! А как было бы здорово уже в этом году вместе с ним оказаться на сказке «Снежная королева» в постановке Ильи», — заявила Арзамасова.

Актриса показала своему малышу елочные украшения. Особенно Леву заинтересовала игрушка в виде собаки. Наследник Ильи Авербуха пристально рассматривал с приоткрытым ртом огни новогодней елки.

«А взгляд папин», «Сказочная у вас елка», «Какие вы с Левушкой красивые», – отметили поклонники актрисы.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова в модных ботинках «челси» появилась на публике с Ильей Авербухом. Звездная чета накинула на себя новогоднюю мишуру и сделала яркие кадры.

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