Божественно прекрасна: Екатерина Климова в легинсах и топе сделала стойку на голове, показав идеальные контуры тела

Актриса Екатерина Климова даже во время отдыха посещает спортзал. Такие формы требуют постоянной поддержки.

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова вместе со своей коллегой и подругой, актрисой Татьяной Лютаевой отдыхает в Кисловодске.

Две дивы наслаждаются прогулками по знаменитому курортному парку и теренкурам и весело проводят время.

Правда, Екатерина Климова дала понять, что во время отдыха она не прекращает тренировать свое тело. Ведь для того, чтобы оно оставалось подтянутым и прекрасным, нужно постоянно держать его в тонусе. Паузы чреваты неприятностями в виде жировых отложений.

Вот только у Екатерины Климовой их нет. Это актриса доказала, придя в спортзал и поделившись снимками оттуда со своей аудиторией в Instagram.

Екатерина Климова, облаченная в топ и легинсы с лампасами, подчеркивающие ее фигуру, сделала стойку на голове. Как и игра актрисы на сцене, она тоже достойна аплодисментов.

А затем Екатерина Климова показала великолепную растяжку. Она легла на спортивный снаряд, эротично изогнувшись, продемонстрировав при этом, как она божественно прекрасно слажена.

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