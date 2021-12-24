Роскошный букет, оркестр и кортеж: как встретил Николаеву из роддома бывший муж Волочковой

21 декабря телеведущая Елена Николаева родила сына Сашу, осчастливив наследником своего мужа Игоря Вдовина.

Бизнесмен, напомним, был гражданским мужем Анастасии Волочковой, балерина подарила ему дочь Ариадну. Также у предпринимателя есть три ребенка от первого брака.

И, хотя у Игоря Вдовина это уже пятый наследник, для него он был очень долгожданным ребенком. Как рассказала Елена Николаева, которая впервые стала мамой, возлюбленный ее встретил по высшему разряду.

«Муж устроил феерию: оркестр, живое сердце, подарки, слезы и улыбки родных», — поведала ведущая в личном блоге.

Кроме того, звезду приехал встречать не один автомобиль, а целый кортеж. Однако не обошлось без казуса.

«Прихватило живот, до искр из глаз. Не знаю, что там будет за лицо на остальных фото», — посетовала Николаева.

Тем не менее Елена выглядит на обнародованных снимках хорошо, а ее яркое красное пальто и роскошный букет в руках создают праздничную атмосферу.

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