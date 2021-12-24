Умер актер Владимир Татосов, снимавшийся в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

24 декабря в Санкт-Петербурге умер Владимир Татосов — народный артист РСФСР и актер Академического театра комедии имени Акимова.

Ему было 95 лет. Мужчина страдал от онкологического заболевания, которое обострилось на фоне коронавируса.

«За несколько дней перед кончиной он мне позвонил, что его положили в больницу. Мы его перевели в другую больницу, где было профильное его заболевание, но его заразили «ковидом». Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней, — цитирует радио «Говорит Москва» первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко. — Для меня это очень большая потеря. Мы очень дружили с Владимиром Михайловичем много лет».

Татосов сыграл во множестве советских фильмов, в том числе в картинах «Крах инженера Гарина» (1973), «Соломенная шляпка» (1974) и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» (1986). Также он исполнил роль революционера Якова Свердлова в девяти кинолентах.

В новом веке он снимался в сериалах «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». В 2005 году вышла его автобиографическая книга «А мне летать охота».

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