За домашними играми: Мария Порошина впервые показала лицо своего единственного сына

У актрисы Марии Порошиной пять детей, и до сих пор широкой публике неизвестен отец Андрюши.

Мария Порошина впервые показала в личном блоге лицо своего сына Андрея. На обнародованном видео мальчик играет с сестренкой Глашей в новую игрушку-стрелялку. Малыш в какой-то момент поворачивается, и его внешность перестает быть тайной для широкой публики.

Напомним, Мария Порошина — многодетная мама. Дочь Полину она родила в гражданском браке с Гошей Куценко, наследниц Серафиму, Аграфену, Глафиру — в союзе с Ильей Древновым. Единственный сын Андрей родился 11 января 2019 года после развода Марии Порошиной и Ильи Древнова. Согласно решению суда, он не является его сыном. А вот кто его папа, актриса не говорит народу, предпочитая тонкости своей личной жизни не раскрывать прилюдно.

Звезда очень редко светит малыша в социальных сетях, а если это и случается, то старается не показывать его лицо. Поэтому данное видео — практически уникальное, по крайней мере, пока.

На снятых кадрах Андрюша отлично ладит со своей сестренкой Глашей, развлекаясь с ней в купленную к Новому году игрушку. Ребенок черноволос и выглядит довольно рослым.

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