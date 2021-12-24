Циклон «Квинтинус» принесет в Москву снегопад, метель и скачки давления

Сутки 25 декабря будут далеко не самыми приятными в наступившей зиме.

Циклон «Квинтинус» несет в Москву снегопады, метели и «барическую пилу». Такое предупреждение сделал известный синоптик Евгений Тишковец.

По его данным, 25 декабря североатлантический циклон принесет ухудшение метеоусловий в Центральной России. Уже вечером в пятницу, 24-го числа, произойдет усиление ветра с порывами до штормовых 17 метров в секунду. Ветер подхватит выпавший снег и устроит россиянам метелицу.

В полночь, 25 декабря, в Москве зарядит снегопад, который будет засыпать город снегом до 15-17 часов. Выпадет минимум 5-7 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы. Снежный покров подрастет с 22 до 27 сантиметров, что на 10 сантиметров больше нормы. При этом сохранится довольно ветреная погода с ухудшением видимости на дорогах.

«В субботу ночная температура в Москве составит -9…-11, в Подмосковье -8…-13, днем в городе -4…-6, по области -3…-8. Однако из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома» — когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы», — пишет Тишковец в Instagram.

Кроме того, к полудню 25 декабря атмосферное давление рухнет на самое барическое «дно» — с 740 до 725 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнет стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье составит 735 единиц. Это и называется «барическая пила», которая негативно сказывается на самочувствии метеозависимых людей.

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