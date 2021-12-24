Дублерша из «Секса в большом городе» назвала поведение Криса Нота на съемках «отвратительным»

Звезда «Секса в большом городе» Крис Нот опровергает обвинения в изнасилованиях и домогательствах к женщинам, которые посыпались на него из СМИ в последние дни.

Однако даже те дамы, которым не в чем обвинить 67-летнего актера, высказываются в прессе о том, что он буквально охотился за женщинами в молодые годы.

На днях издание The Independent опубликовало эссе под названием «Поведение Криса Нота на съемках «Секса в большом городе» было отвратительным. Я знаю — я была там». Его автором выступила Хизер Кристин, работавшая дублершей Кристин Дэвис (Шарлотты) в культовом сериале. В своих воспоминаниях она называет Нота «альфа-самцом».

«В первый раз, когда актер «альфа-самец» провел рукой по моим спине и заднице, я вздрогнула. Мне было около 20 лет, я работала статистом на съемках фильмов более десяти лет, но со мной никогда так не обращались. «Это твое место, милая», — сказал он (намекая на то, что девушка должна быть актрисой, а не дублершей. — Прим. авт.)», — вспоминает Хизер. «У нас с Дэвис были одинаковый рост, цвет волос и большие круглые глаза, хотя мы не выглядели одинаково. Я была известна в индустрии как профессионал, всегда приходила вовремя, уважительно относилась к съемкам и молчала, пока съемочная группа настраивала свет, а актеров готовили в гримерных. Я пыталась притвориться, что блестящие темные глаза Нота не пугают меня, но я не могла не чувствовать, что его поведение учит других, как обращаться со мной». «Моя интуиция подсказывала мне уйти еще в первый день. Но вместо этого я осталась на долгое время, как будто обрекла себя на многолетние болезненные отношения в надежде, что моя настойчивость принесет большой успех». «Более 20 лет спустя как ярая фанатка сериала я пролистала кадры с красной ковровой дорожки перезагрузки «И просто так» и отпрянула. Как могла Сара Джессика Паркер, потрясающе одетая в серый шифон, обниматься на фотографиях с Крисом Нотом? Она практически сияла, когда улыбалась ему».

Хизер отмечает, что некоторые члены съемочной группы должны были знать о домогательствах на площадке. Женщина надеялась, что Криса Нота не возьмут в новый сериал «И просто так», она сильно удивилась, что он все-таки там появился. Хоть его персонаж и умер в самом начале.

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