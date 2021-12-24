С элегантной прической и в очках: Гузеева показала на редком архивном фото, какой была в молодости

Лариса Гузеева давно дружит с Аликой Смеховой, однако в последнее время им редко удается увидеться вне работы. Об этом ведущая шоу «Давай поженимся!» рассказала в личном блоге.

Гузеева поделилась свежим снимком с актрисой, получив в ответ множество позитивных отзывов. Некоторые фолловеры заметили, что обе звезды прекрасно выглядят. Но не обошлось и без хейтерских комментариев, где пользователи Сети пустились в критику внешности знаменитостей.

В ответ звезда фильма «Жестокий романс» показала еще один снимок с Аликой Смеховой, который был сделан много лет назад в пору их молодости.

На фотографии Лариса Гузеева запечатлена в неожиданно строгом образе — в очках с тонкой интеллигентной оправой и с элегантной прической.

«Это было давно — лет «дцать» назад. Друзья, спасибо за добрые слова, любовь и признание! Время идет, и это прекрасно, что мы живы и можем радоваться, любить, творить. Чего и вам всем желаю. Не считайте чужие года, морщины, килограммы и деньги. И будет вам счастье!» — прокомментировала Лариса Гузеева.

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