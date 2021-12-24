«Катю люблю, но не до такой степени»: Шарапова объяснила, почему не стала бы целоваться с Андреевой

Телеведущая извинилась перед коллегой за свои слова.

Телеведущая Арина Шарапова в шоу «Откройте, Давид!» призналась, что у нее прекрасные отношения с коллегой Екатериной Андреевой, но целоваться бы она с ней никогда не стала.

«Очень много лет Арина Шарапова является лидером общественного мнения. Телеведущей и журналисткой с мировым именем, которой чтобы стать таковой не нужно было целовать Екатерину Андрееву в прямом эфире», — заявил ведущий шоу Давид Виннер.

«Ой, фу. Катя люблю, но не до такой степени. Бедная Катя, прости, пожалуйста. Это не я сказала, это он». Арина Шарапова

Напомним, что Арина Шарапова и Екатерина Андреева — одни из самых популярных ведущих в стране. Они давние подруги.

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